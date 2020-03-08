Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов 08.03.2020 17:00 Владельцы телефонов на Android достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда батарея устройства начинает стремительно садиться. Ее не хватает даже на один полноценный рабочий день, пишет ... подробнее →

Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти 08.03.2020 16:00 Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф . Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 08.03.2020 15:00 ОВЕН Овны марта будут общительны и легки на подъем, и вряд ли кто-то в эти дни не станет учитывать ваши пожелания и интересы. Кроме того, у вас усилится чутье на обстановку, и вы без труда ... подробнее →