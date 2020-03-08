Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов

08.03.2020 17:00

Владельцы телефонов на Android достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда батарея устройства начинает стремительно садиться. Ее не хватает даже на один полноценный рабочий день, пишет ... подробнее →

Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти

08.03.2020 16:00

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф . Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

08.03.2020 15:00

ОВЕН Овны марта будут общительны и легки на подъем, и вряд ли кто-то в эти дни не станет учитывать ваши пожелания и интересы. Кроме того, у вас усилится чутье на обстановку, и вы без труда ... подробнее →

Ломаченко назвал дату своего следующего боя

08.03.2020 14:00

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату и призвав поддержать его 30 мая, сообщает iSport.ua . "Будь частью ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта

08.03.2020 13:00

Сегодня, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →

США ввели карантин для долларов из Азии

08.03.2020 11:00

В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры ... подробнее →

Синоптики дали прогноз на мартовские праздники

08.03.2020 09:00

По прогнозам синоптиков, 8 марта ожидаются достаточно теплые температуры воздуха, правда, без дождей все же не обойдется, сообщает Апостроф . Кратковременные дожди пройдут на западе, север страны ... подробнее →

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