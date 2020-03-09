Go_A изменили песню для Евровидения (ВИДЕО) 09.03.2020 16:00 В сети появилась новая, доработанная, версия фольклорной композиции "Соловей", с которой в этом году группа Go_A представит Украину на Евровидении, сообщает РБК-Украина . Вместе с музыкантами работой ... подробнее →

Китайские эксперты спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса 09.03.2020 14:00 Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ... подробнее →

МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса 09.03.2020 12:00 Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД ... подробнее →