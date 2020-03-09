МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса

09.03.2020 12:00

Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта

09.03.2020 10:00

Сегодня, 9 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →

Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)

09.03.2020 09:00

"Шахтер" на выезде победил "Колос" (4:3) в матче 22-го тура Favbet Лиги, сообщает sportarena.com . Горняки повели в счете в начале матча — Тайсон уверенно реализовал пенальти. На 31-й минуте ... подробнее →

В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека

09.03.2020 08:00

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

Показано c 1 по 4 (из 4 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх