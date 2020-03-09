МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса 09.03.2020 12:00 Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта 09.03.2020 10:00 Сегодня, 9 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →