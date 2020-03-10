10.03.2020 08:00

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил премьер-министр ... подробнее →