Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих10.03.2020 08:00
Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил премьер-министр ... подробнее →
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