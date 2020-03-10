Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

10.03.2020 18:00

В Сингапуре ученые смогли обнаружить новые симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Апостроф . Как пишет The Straits Times, они могут создавать ложную картину о наличии у пациента ... подробнее →

Поединок "Вольфсбург" — "Шахтер" пройдет без зрителей

10.03.2020 17:00

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который должен состояться в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей, передает SPORT.UA . ... подробнее →

Госдума РФ поддержала снятие ограничений на число президентских сроков

10.03.2020 16:00

Госдума России на заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, которая отменяет ограничения на количество президентских сроков, сообщает ... подробнее →

Букмекеры сменили фаворита Евровидения 2020

10.03.2020 15:00

Букмекеры обновили прогноз относительно победителя песенного конкурса Евровидение 2020, сообщает ICTV . Так, на первом месте оказалась Болгария с 12% шансов на победу. Исполнительница Victoria будет ... подробнее →

Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус

10.03.2020 14:00

В ближайшее время Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в конце этой недели или в начале следующей в страну поступит около тысячи быстрых тестов, каждый из ... подробнее →

В "ДНР" заявили о первом случае возможного заражения коронавирусом

10.03.2020 13:00

На оккупированной части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, через Россию прибывшая из Китая. Об этом говорится в сообщении так называемого "министерства ... подробнее →

Элина Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

10.03.2020 12:00

По итогам прошлой недели был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, выигравшая титул на турнире в Монтеррее, поднялась с 7-й строчки на 5-ю. Причем от 4-го места в мировой ... подробнее →

В Виннице УПЦ МП провела крестный ход против коронавируса

10.03.2020 11:00

В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход Торжество православия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net . Как ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 марта

10.03.2020 10:00

Сегодня, 10 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 марта линию ... подробнее →

В Гааге состоялось первое судебное заседание по делу МН17

10.03.2020 09:00

В судебном комплексе "Схипхол" в Амстердаме (Нидерланды) прошло первое судебное заседание в Окружном суде Гааги по делу МН17, информирует Цензор.НЕТ . На первом судебном заседании выступили все ... подробнее →

Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих

10.03.2020 08:00

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил премьер-министр ... подробнее →

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