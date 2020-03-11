В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"

11.03.2020 17:00

Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в "ДНР". Об этом сообщили "республиканские" СМИ. «Принято решение о создании ... подробнее →

В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП

11.03.2020 16:00

В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua . В результате ДТП погибли четыре ... подробнее →

Google рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома

11.03.2020 15:00

Американская компания Google рекомендовала своим сотрудникам в США работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Всем офисам в Северной Америке ... подробнее →

Группа "Время и Стекло" объявила о распаде (ВИДЕО)

11.03.2020 14:00

Надя Дорофеева и Позитив записали видеообращение, в котором сообщили, что "Время и Стекло" готовится к прощальному туру, сообщает bigmir.net . Во вторник, 10 марта популярная украинская группа "Время ... подробнее →

Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин

11.03.2020 13:30

В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар, которая присутствует на заседании Кабинета министров, передает СТРАНА.ua . ... подробнее →

В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов

11.03.2020 13:00

С 12 марта в непризнанной ДНР отменяется курсирование ряда пригородных поездов, передает Интернет-газета "Жизнь" . Как сообщает пресс-служба "ГП" «ДЖД», с целью экономии эксплуатационных ... подробнее →

Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы

11.03.2020 12:00

Пасха – древнейший, самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти, сообщает Корреспондент.net . Дата ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта

11.03.2020 11:00

Сегодня, 11 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 марта линию ... подробнее →

За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены

11.03.2020 10:00

За сутки 10 марта сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в среду, 11 марта. Всего за предыдущие сутки погибли трое украинских военных, еще девять ... подробнее →

Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты

11.03.2020 09:00

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), ... подробнее →

Первый случай коронавируса обнаружили в Турции

11.03.2020 08:00

В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu, сообщает РБК-Украина . Как сообщил министр здравоохранения республики ... подробнее →

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