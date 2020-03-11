В "ДНР" создали "антикоронавирусный штаб"11.03.2020 17:00
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции создан в "ДНР". Об этом сообщили "республиканские" СМИ. «Принято решение о создании ... подробнее →
В Ростовской области микроавтобус из ОРДО попал в смертельное ДТП11.03.2020 16:00
В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, сообщает сайт novosti.dn.ua . В результате ДТП погибли четыре ... подробнее →
Google рекомендовала своим сотрудникам оставаться дома11.03.2020 15:00
Американская компания Google рекомендовала своим сотрудникам в США работать из дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Корреспондент.net . "Всем офисам в Северной Америке ... подробнее →
Группа "Время и Стекло" объявила о распаде (ВИДЕО)11.03.2020 14:00
Надя Дорофеева и Позитив записали видеообращение, в котором сообщили, что "Время и Стекло" готовится к прощальному туру, сообщает bigmir.net . Во вторник, 10 марта популярная украинская группа "Время ... подробнее →
Нардеп: Кабмин Украины ввел общенациональный карантин11.03.2020 13:30
В среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар, которая присутствует на заседании Кабинета министров, передает СТРАНА.ua . ... подробнее →
В "ДНР" отменили 8 "республиканских" поездов11.03.2020 13:00
С 12 марта в непризнанной ДНР отменяется курсирование ряда пригородных поездов, передает Интернет-газета "Жизнь" . Как сообщает пресс-служба "ГП" «ДЖД», с целью экономии эксплуатационных ... подробнее →
Пасха-2020: когда и сколько будут праздновать украинцы11.03.2020 12:00
Пасха – древнейший, самый важный и ожидаемый христианский праздник. Установлен он в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти, сообщает Корреспондент.net . Дата ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 марта11.03.2020 11:00
Сегодня, 11 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 марта линию ... подробнее →
За сутки в зоне ООС погибли трое украинских воинов, еще 9 ранены11.03.2020 10:00
За сутки 10 марта сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в среду, 11 марта. Всего за предыдущие сутки погибли трое украинских военных, еще девять ... подробнее →
Зрителей футбольного матча Польша - Украина попросили сдать билеты11.03.2020 09:00
Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины официально пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), ... подробнее →
Первый случай коронавируса обнаружили в Турции11.03.2020 08:00
В Турции заявили о выявлении первого случая заражения коронавирусом нового типа - COVID-19. Об этом передает агентство Anadolu, сообщает РБК-Украина . Как сообщил министр здравоохранения республики ... подробнее →
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