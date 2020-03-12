Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →

Сегодня "Шахтер" на выезде встретится с "Вольфсбургом" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2019/20, сообщает Футбол 24 . Специалисты William Hill отдают предпочтение хозяевам поля. Победа ... подробнее →

Куба подтвердила первые три случая заражения COVID-19 на своей территории. Об этом сообщает Miami Herald в четверг, 12 марта, передает Корреспондент.net . "Официальные кубинские СМИ в среду ночью ... подробнее →

Госслужба Украины по вопросам труда в четверг, 12 марта, обнародовала рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса в мире и угрозы возникновения эпидемии в Украине, сообщает ... подробнее →

Сивохо со скандалом презентовал Национальную платформу примирения и единства 12.03.2020 13:00 Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо презентовал в Киеве Национальную платформу примирения и единства, сообщает LB.ua . "Это не организация, это не фонд. Это ... подробнее →

В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек 12.03.2020 12:00 Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей ... подробнее →

Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом 12.03.2020 11:00 Американский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом артист написал в Twitter 12 марта, сообщает Корреспондент.net . "Рита (жена актера - ред.) и я сейчас в здесь, в ... подробнее →