Гоструда дала советы работодателям из-за Covid-1912.03.2020 17:00
Госслужба Украины по вопросам труда в четверг, 12 марта, обнародовала рекомендации для работодателей в связи с распространением коронавируса в мире и угрозы возникновения эпидемии в Украине, сообщает ... подробнее →
Итальянские туристы "привезли" коронавирус на Кубу12.03.2020 16:00
Куба подтвердила первые три случая заражения COVID-19 на своей территории. Об этом сообщает Miami Herald в четверг, 12 марта, передает Корреспондент.net . "Официальные кубинские СМИ в среду ночью ... подробнее →
"Вольфсбург" – "Шахтер": анонс и прогноз на матч12.03.2020 15:00
Сегодня "Шахтер" на выезде встретится с "Вольфсбургом" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы 2019/20, сообщает Футбол 24 . Специалисты William Hill отдают предпочтение хозяевам поля. Победа ... подробнее →
Красный Крест направил в ОРДЛО 7 грузовиков с продуктами и средствами гигиены12.03.2020 14:00
Международный Комитет Красного Креста (МККК) отправил на оккупированные территории Донбасса новую партию гуманитарной помощи для мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ... подробнее →
Сивохо со скандалом презентовал Национальную платформу примирения и единства12.03.2020 13:00
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо презентовал в Киеве Национальную платформу примирения и единства, сообщает LB.ua . "Это не организация, это не фонд. Это ... подробнее →
В Украине впервые утилизировали партию использованных батареек12.03.2020 12:00
Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей ... подробнее →
Том Хэнкс c женой заразились коронавирусом12.03.2020 11:00
Американский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом. Об этом артист написал в Twitter 12 марта, сообщает Корреспондент.net . "Рита (жена актера - ред.) и я сейчас в здесь, в ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 марта12.03.2020 10:00
Сегодня, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта линию ... подробнее →
ВОЗ объявила о пандемии вируса Covid-1912.03.2020 09:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового китайского коронавируса Covid-19 в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции, ... подробнее →
В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе12.03.2020 08:00
В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель ... подробнее →
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