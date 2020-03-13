Заявления украинской стороны о распространении в Горловке пневмонии, вызванной коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом сегодня заявили в Межведомственном оперативном штабе по ... подробнее →

Через 48 часов Украина на две недели закроет границы для въезда иностранных граждан, сообщил секретарь СНБО Данилов, передает Цензор.НЕТ . Украинцы смогут возвращаться без ограничений. Приезжающие из ... подробнее →

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, ... подробнее →

Коронавирус COVID-19 уже признан глобальной пандемией, поэтому к борьбе с ним присоединились и производители смартфонов. Здесь важно помнить о гигиене, ведь на наших гаджетах собирается огромное ... подробнее →

Украинские кинотеатры спрогнозировали потери от карантина 13.03.2020 14:00 Общие потери украинских кинотеатров во время всеукраинского карантина могут составить 50 млн грн или $1,9 млн, сообщает LIGA.net . Совладелец сети кинотеатров Multiplex Владимир Трофименко в ... подробнее →