Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу 14.03.2020 14:00 Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала ... подробнее →

В Италии резко возросла смертность от COVID-19 14.03.2020 13:00 В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек, сообщает Корреспондент.net . Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу ... подробнее →