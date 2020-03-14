В Греции из-за коронавируса отменили эстафету Олимпийского огня14.03.2020 17:00
Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, чтобы защитить население страны от распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
Украина закрывает границы для самолетов, поездов и автобусов14.03.2020 16:00
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты ... подробнее →
В "ДНР" ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса14.03.2020 15:00
Режим повышенной готовности введен в "ДНР" в связи с распространением COVID-19. Об этом говорится в указе №57 "главы республики", передают местные СМИ. В указе предписывается "министерству ... подробнее →
Лидер группы ТIК стал ведущим кулинарного шоу14.03.2020 14:00
Виктор Бронюк, известный украинский музыкант, лидер группы ТIК, стал ведущим кулинарного шоу под названием «Первое, второе и компот» на телеканале ICTV. На официальном сайте этого канала ... подробнее →
В Италии резко возросла смертность от COVID-1914.03.2020 13:00
В Италии за сутки 13 марта от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек, сообщает Корреспондент.net . Всего с начала вспышки умерли 1266 человек, заявил в пятницу ... подробнее →
В Кабмине пообещали упростить порядок получения соцвыплат для пенсионеров ОРДЛО (ВИДЕО)14.03.2020 12:00
Кабинет Министров временно изменит порядок подтверждения статуса перемещенных лиц пенсионерами, проживающими на оккупированных территориях Донбасса. Это позволит пожилым людям не стоять в очередях на ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 марта14.03.2020 11:00
Сегодня, 14 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 марта через КПВВ ... подробнее →
Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса (ВИДЕО)14.03.2020 10:00
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Он призвал всех граждан вернуться в ... подробнее →
Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине14.03.2020 09:00
В Луганской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. Об этом 13 марта сообщил Департамент здравоохранения областной госадминистрации в Facebook . "По состоянию на сегодня (13 марта) в ... подробнее →
Создана онлайн-карта мониторинга COVID-19 в Украине14.03.2020 08:00
Начала работать интерактивная карта, которая показывает оперативную информацию о численности госпитализированных с подозрением на новый коронавирус в Украине. Она появилась на сайте Tableau Public ... подробнее →
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