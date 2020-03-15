Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне (ВИДЕО)15.03.2020 18:00
Луганская Заря в матче 23 тура украинской Премьер-лиги победила с минимальным счетом донецкий Шахтер, сообщает Украинская правда . Поединок прошел без зрителей в Запорожье, в воскресенье 15 марта. ... подробнее →
Штаб ООС разъяснил порядок проезда через КПВВ с 16 марта по 3 апреля15.03.2020 17:00
На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил в рамках карантина из-за пандемии коронавируса вводятся дополнительные временные ограничения по пересечению ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта15.03.2020 15:00
ОВЕН Родившимся в апреле стоит сбавить обороты: поменьше резких движений, необдуманного риска и общения с теми, с кем вы не хотите поссориться. А вот Овны марта смело могут браться за любые дела ... подробнее →
В России - 14 новых случаев заражения коронавирусом15.03.2020 13:00
Россия по состоянию на субботу зафиксировала 59 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки было выявлено 14 новых случаев заражения, сообщает телеканал 112 Украина . В том числе, 9 новых ... подробнее →
Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" перенесен на неопределенный срок15.03.2020 11:00
В связи с распространением опасного коронавируса ответная игра 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург", которая должна была состояться в Харькове 19 марта, отложена. Об этом сообщила ... подробнее →
Сегодня в Украине существенно похолодает15.03.2020 09:00
Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, ухудшится, ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина . На всей территории Украины ... подробнее →
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