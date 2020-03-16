Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу

16.03.2020 17:00

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19. Об этом говорится в указе на сайте президента, сообщает Корреспондент.net . Совет будет ... подробнее →

Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»

16.03.2020 16:00

1 марта в Украине было запущено президентскую программу «Большое строительство». По ее плану в течение 2020 году в стране должны построить и капитально отремонтировать сотни школ, детских ... подробнее →

Экс-игрок "Шахтера" выиграл 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика" (ВИДЕО)

16.03.2020 15:00

Бывший игрок сборной Украины по футболу Артем Федецкий выиграл 50 тыс. гривен в телепередаче "Рассмеши комика", сообщает НВ . Экс-футболист смог пять раз рассмешить ведущих шоу Ольгу Полякову и ... подробнее →

Первый заразившийся коронавирусом в Украине выздоравливает

16.03.2020 14:00

Житель Черновицкой области, у которого впервые зафиксировали коронавирус, выздоравливает, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Черновицкой областной ... подробнее →

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

16.03.2020 13:00

Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний ... подробнее →

С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин

16.03.2020 12:00

С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко. "Столица продолжает ... подробнее →

В Украине подтверждены два новых случая COVID-19

16.03.2020 11:00

По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на странице в сети Facebook. По ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 марта

16.03.2020 10:00

С сегодняшнего дня, 16 марта, во всех КПВВ действуют дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. ... подробнее →

Создан сверхбыстрый тест на коронавирус

16.03.2020 09:00

В США выдали экстренное разрешение на использование нового теста, который определяет наличие COVID-19 в организме человека в десять раз быстрее, чем его предыдущие аналоги, сообщает ТСН . ... подробнее →

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

16.03.2020 08:00

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Она сейчас находится в самоизоляции, сообщает СТРАНА.ua . Об этом актриса рассказала в Instagram. "Сижу в ... подробнее →

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