В Китае открылся первый после карантина кинотеатр

17.03.2020 17:00

В китайском городе Урумчи в провинции Синьцзян впервые с 26 января, когда был введен карантин из-за коронавируса, официально открылся первый кинотеатр "Золотая пальма", сообщает Корреспондент.net . В ... подробнее →

УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

17.03.2020 16:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы из-за коронавируса, сообщает НВ . Турнир перенесен на 2021 год. Пройдет он с 11 июня по 11 июля. Как и ... подробнее →

Мюзикл "Кошки" назван худшим фильмом года (ВИДЕО)

17.03.2020 15:00

В Лос-Анджелесе из-за коронавируса отменили церемонию вручения антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, но организаторы решили огласить список победителей на ... подробнее →

В Италии нашли лекарство от коронавируса

17.03.2020 14:00

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Об этом ... подробнее →

В США первым добровольцам ввели вакцину против коронавируса

17.03.2020 13:00

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле с ввели вакцину против коронавируса COVID-19 первым четырем здоровым добровольцам, сообщает Украинская правда . ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 марта

17.03.2020 12:00

Контрольные пункты на линии разграничения функционируют в режиме временного ограничения. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. По данным ... подробнее →

В "ДНР" обесценилась гривна

17.03.2020 11:00

В обменниках непризнанной "ДНР" резко обвалился курс гривны, сообщает интернет-газета "Жизнь" . Со вчерашнего дня за одну гривну могут дать всего два рубля. Чтобы купить гривну, нужно отдать 2,6 ... подробнее →

Рада приняла закон о противодействии коронавирусу

17.03.2020 10:00

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения ... подробнее →

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Киеве

17.03.2020 09:00

16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Мэр Киева Виталий ... подробнее →

"ДНР": у "горловской пациентки" коронавирус не обнаружен

17.03.2020 08:00

В "ДНР" в Горловке на карантине находилась женщина, которая прибыла из Китая. Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, подозрения на COVID-19 у госпитализированной не подтвердились, передает ... подробнее →

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