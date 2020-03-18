Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови18.03.2020 17:00
Люди со II группой крови имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие, информирует ТСН . Работу провели восемь исследовательских ... подробнее →
Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса18.03.2020 16:00
Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в голландском Роттердаме, официально отменили. Соответствующее сообщение пресс-служба конкурса опубликовала в Twitter, передает ... подробнее →
Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады18.03.2020 15:00
У нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Официально: диагноз коронавирус ... подробнее →
Россия закрыла границу для иностранцев18.03.2020 14:00
Правительство Российской Федерации из-за коронавируса закрыло въезд в страну иностранцам. Меры будут действовать с 18 марта (среда) по 1 мая, сообщает СТРАНА.ua . Въезд в страну будет разрешен таким ... подробнее →
"Минздрав" "ДНР" открыл "горячую линию" по вопросам коронавируса18.03.2020 13:30
"Министерство здравоохранения" "ДНР" открыло круглосуточную "горячую линию" с целью противодействия возможному распространению COVID-19 в "республике", сообщают местные СМИ. В "министерстве" ... подробнее →
В Украине отменили все футбольные соревнования18.03.2020 13:00
Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу и футзалу в Украине. Об этом сообщается на сайте УАФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В частности ... подробнее →
ПриватБанк прекратил наличный обмен валют18.03.2020 12:00
Купнейший банк Украины ПриватБанк с 18 марта приостановил наличный обмен валют, сообщает пресс-служба финучреждения, передает Корреспондент.net . Как сообщается, временно банк будет проводить ... подробнее →
АТБ ввела ограничения на продажу товаров18.03.2020 11:00
Популярная в Украине торговая сеть "АТБ" с 18 марта ввела ограничения на продажу продуктов. Теперь в одни руки можно взять лишь определенное количество товаров, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 марта18.03.2020 10:00
Контрольные пункты на линии разграничения работают в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы ... подробнее →
Рада приняла ряд послаблений для ВПЛ на время карантина18.03.2020 09:00
Принятый Верховной Радой 17 марта "антикоронавирусный" закон предусматривает решение блока важных вопросов для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой ... подробнее →
COVID-19 в Украине: 14 случаев заражения, из них 2 летальных18.03.2020 08:00
На 17 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская ... подробнее →
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