Названа самая неблагоприятная для коронавируса группа крови 18.03.2020 17:00 Люди со II группой крови имеют больше шансов заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, тогда как люди с І – наименьшие, информирует ТСН . Работу провели восемь исследовательских ... подробнее →

Евровидение-2020 официально отменили из-за коронавируса 18.03.2020 16:00 Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в голландском Роттердаме, официально отменили. Соответствующее сообщение пресс-служба конкурса опубликовала в Twitter, передает ... подробнее →

Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады 18.03.2020 15:00 У нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Официально: диагноз коронавирус ... подробнее →