В Житомирской области - второй случай заражения COVID-1919.03.2020 17:00
В Житомирской области сегодня, 19 марта, подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, передает РБК-Украина . По словам ... подробнее →
Олимпийский огонь передали оргкомитету Игр-202019.03.2020 16:00
В Греции состоялась церемония передачи огня оргкомитету Олимпийских Игр-2020. Из-за эпидемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов, сообщает Корреспондент.net . Торжественная церемония ... подробнее →
Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва19.03.2020 15:00
Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода . "Вчера, позавчера и сегодня ... подробнее →
"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов19.03.2020 14:00
Компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Ученые проверили версию искусственного происхождениия коронавируса19.03.2020 13:00
Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. ... подробнее →
В Украине не будут проводить нацотбор на "Евровидение 2021"19.03.2020 12:00
В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A, сообщается на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в ... подробнее →
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса19.03.2020 11:00
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России. Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19. ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта19.03.2020 10:00
Все КПВВ на линии разграничения работают в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, ... подробнее →
"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе19.03.2020 09:00
"ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, сообщает СТРАНА.ua . Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью ... подробнее →
Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области19.03.2020 08:00
Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной ... подробнее →
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