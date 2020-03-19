Компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода . "Вчера, позавчера и сегодня ... подробнее →

В Греции состоялась церемония передачи огня оргкомитету Олимпийских Игр-2020. Из-за эпидемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов, сообщает Корреспондент.net . Торжественная церемония ... подробнее →

В Житомирской области сегодня, 19 марта, подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, передает РБК-Украина . По словам ... подробнее →

Ученые проверили версию искусственного происхождениия коронавируса 19.03.2020 13:00 Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. ... подробнее →