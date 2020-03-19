Олимпийский огонь передали оргкомитету Игр-2020

19.03.2020 16:00

В Греции состоялась церемония передачи огня оргкомитету Олимпийских Игр-2020. Из-за эпидемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов, сообщает Корреспондент.net . Торжественная церемония ... подробнее →

Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва

19.03.2020 15:00

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода . "Вчера, позавчера и сегодня ... подробнее →

"Укрзализныця" продлила сроки возврата билетов

19.03.2020 14:00

Компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Ученые проверили версию искусственного происхождениия коронавируса

19.03.2020 13:00

Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. ... подробнее →

В Украине не будут проводить нацотбор на "Евровидение 2021"

19.03.2020 12:00

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A, сообщается на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в ... подробнее →

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

19.03.2020 11:00

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России. Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19. ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 марта

19.03.2020 10:00

Все КПВВ на линии разграничения работают в режиме ограничения пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Сообщается, ... подробнее →

"ДНР" полностью закрывает КПВВ на Донбассе

19.03.2020 09:00

"ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной. Об этом заявил глава "республики" Денис Пушилин, сообщает СТРАНА.ua . Он отметил, что "ДНР" в одностороннем порядке полностью ... подробнее →

Коронавирус впервые зафиксирован в Донецкой области

19.03.2020 08:00

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной ... подробнее →

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