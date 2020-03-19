Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. ... подробнее →

Компания "Укрзализныця" во избежание скопления людей у железнодорожных касс продлила срок возврата билетов на отмененные рейсы поездов из-за введения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Как сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, Донецкая область получила 980 тысяч масок из госрезерва, передает Радіо Свобода . "Вчера, позавчера и сегодня ... подробнее →

В Греции состоялась церемония передачи огня оргкомитету Олимпийских Игр-2020. Из-за эпидемии коронавируса она прошла без зрителей и журналистов, сообщает Корреспондент.net . Торжественная церемония ... подробнее →

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса 19.03.2020 11:00 Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России. Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19. ... подробнее →