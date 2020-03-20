Uber будет бесплатно возить врачей во время карантина

20.03.2020 18:00

По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ... подробнее →

В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-19

20.03.2020 17:00

Быстрые тесты для выявления коронавируса нужно использовать только на 7-8-й день после потенциально возможного инфицирования, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил и.о. директора Центра общественного ... подробнее →

В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом

20.03.2020 16:00

В местных пабликах Мариуполя распространились слухи, будто больной коронавирусом мужчина умер, однако сам герой новостей этот факт отрицает, сообщает Depo.Донбасс . Информацию о смерти мариупольца, ... подробнее →

В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус

20.03.2020 15:00

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир ... подробнее →

Ученые назвали еще один симптом коронавируса

20.03.2020 14:00

Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения, информирует Цензор.НЕТ . Результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology. Ученые ... подробнее →

В Украине появился первый выздоровевший от коронавируса

20.03.2020 13:00

Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ . "Традиционно ... подробнее →

Во Франции отменили Каннский кинофестиваль

20.03.2020 12:00

Из-за пандемии коронавируса, в четверг, 19 марта, организаторы 73-го Каннского кинофестиваля сообщили, что перенесут мероприятие на конец июня или начало июля, сообщает ТСН . Напомним, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 марта

20.03.2020 11:00

Сегодня утром, 20 марта, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику весеннего периода в режиме временного ограничения пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба ... подробнее →

Олимпийский огонь доставили в Японию

20.03.2020 10:00

Олимпийский огонь 20 марта доставили из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги, серьезно пострадавшую от землетрясения и цунами в 2011 году, сообщает Корреспондент.net . О прибытии ... подробнее →

Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса

20.03.2020 09:00

В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405, превысив количество жертв в Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщает НВ . За последние 24 часа в ... подробнее →

В Украине 26 случаев заражения COVID-19

20.03.2020 08:00

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросла до 26, при 3 летальных случаях, сообщает ТСН . В Черновцах обнародовали результаты анализов людей, у которых подозревали инфекцию, ... подробнее →

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