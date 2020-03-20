Uber будет бесплатно возить врачей во время карантина 20.03.2020 18:00 По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ... подробнее →

В Мариуполе "похоронили" пациента с коронавирусом 20.03.2020 16:00 В местных пабликах Мариуполя распространились слухи, будто больной коронавирусом мужчина умер, однако сам герой новостей этот факт отрицает, сообщает Depo.Донбасс . Информацию о смерти мариупольца, ... подробнее →