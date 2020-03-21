В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте 21.03.2020 16:00 В Киеве с 23 марта передвижение на общественном транспорте будет возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города, сообщает телеканал 112 Украина . Об этом заявил ... подробнее →

20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-19 21.03.2020 13:00 Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net . Добровольцы записались в программу исследования ... подробнее →