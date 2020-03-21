"ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной

21.03.2020 17:00

"Глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →

В Киеве ввели спецпропуска на передвижение в общественном транспорте

21.03.2020 16:00

В Киеве с 23 марта передвижение на общественном транспорте будет возможно только по специальным пропускам для работников важных сфер жизни города, сообщает телеканал 112 Украина . Об этом заявил ... подробнее →

ФК "Александрия" пожертвовал 5 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Сергей Кузьменко 21.03.2020 15:00

Клуб УПЛ «Александрия» присоединился к борьбе с коронавирусом. Клуб закупил аппаратуру для трех больниц Кировоградской области на сумму более 5 миллионов гривен, сообщает Sport.ua . ... подробнее →

20 тысяч волонтеров согласились тестировать вакцину от COVID-19

21.03.2020 13:00

Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч человек, пишет The Wall Street Journal, сообщает Корреспондент.net . Добровольцы записались в программу исследования ... подробнее →

В "ДНР" получили российские тесты на коронавирус (ВИДЕО)

21.03.2020 11:00

Телеканалами "ДНР" были показаны сюжеты о наличии тестов в лаборатории особо опасных инфекций в Донецке. При этом не озвучивают имеющееся количество этих тест-систем, сообщает Depo.Донбасс . В ... подробнее →

Во Львове больной COVID-19 выздоровел, пока ждал результаты теста

21.03.2020 10:00

Во Львове в пятницу, 20 марта, сообщили об обнаружении первого больного коронавирусом. При этом местные врачи утверждают, что мужчина уже выздоровел. Об этом сообщил пресс-секретарь Львовской ОГА ... подробнее →

COVID-19 в Украине: 41 заразившийся, 3 умерших

21.03.2020 09:00

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает РБК-Украина . По состоянию на вечер 20 марта ... подробнее →

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