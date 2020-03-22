«Евровидение-2020» могут провести онлайн

22.03.2020 17:00

«Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер" . ... подробнее →

В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19

22.03.2020 16:00

Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Все случаи выздоровления были зафиксированы ... подробнее →

В США запускают в производство 45-минутный экспресс-тест на коронавирус

22.03.2020 15:00

Управление Соединенных Штатов Америки по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов утвердило первый экспресс-тест на коронавирус. Он может показать результат за 45 минут, ... подробнее →

Оргкомитет Игр в Токио рассматривает возможность переноса Олимпиады

22.03.2020 13:00

Организационный комитет Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, начал рассматривать возможность переноса Игр на более позднее время, сообщает iSport.ua . Самые важные соревнования четырехлетия ... подробнее →

В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации

22.03.2020 12:00

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации в субботу приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

22.03.2020 11:00

ОВЕН Происходящие в это время события будут побуждать рожденных до 10 апреля к активности и инициативе, плюс вы сумеете производить самое благоприятное впечатление на окружающих. Стремитесь оказывать ... подробнее →

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

22.03.2020 10:00

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек. Таким образом Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных ... подробнее →

В Украине за сутки обнаружено 6 новых случаев COVID-19

22.03.2020 09:00

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на шесть и достигло 47. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook в субботу, 21 марта, передает ... подробнее →

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