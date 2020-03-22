«Евровидение-2020» могут провести онлайн 22.03.2020 17:00 «Евровидение-2020» должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды, в середине мая, однако пандемия коронавируса спутала все планы. Об этом сообщает "Рамблер" . ... подробнее →

В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19 22.03.2020 16:00 Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Все случаи выздоровления были зафиксированы ... подробнее →