Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС, передает ... подробнее →

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса, сообщает Naked Science . Такие выводы озвучила команда ... подробнее →

Пенсионный фонд Украины в апреле выплатит по тысяче гривен сверх обычной пенсии более 10 миллионам человек. Кроме того, в мае проведут предусмотренную законом индексацию пенсий на 11% для 7,5 млн ... подробнее →

НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

"АТБ" объявила о повышении цен на продукты питания 23.03.2020 13:00 Сеть супермаркетов "АТБ" заявила о повышении цен на ряд продуктов питания и товары первой необходимости в условиях карантина, введенного в Украине в связи с коронавирусом. Об этом говорится в ... подробнее →

В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк" 23.03.2020 12:00 В оккупированном Луганске во время аварии рейсового автобуса 22 марта пострадали пять человек, сообщает Depo.Донбасс . "В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по ... подробнее →

Австралия и Канада отказались от участия в Олимпиаде 23.03.2020 11:00 Сразу две страны, Австралия и Канада, отказались от отправки своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если она состоится летом этого года, сообщает sportarena.com . В Национальных олимпийских ... подробнее →