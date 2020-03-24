Олимпиаду в Токио официально перенесли на 2021 год

24.03.2020 17:00

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство "Киодо". Решение ... подробнее →

В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом

24.03.2020 16:00

В Мариуполе состояние пациента, у которого ранее подтвердили коронавирус, улучшается, передает РПД «Донецкие новости» . Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения ... подробнее →

Бой Ломаченко - Лопес в мае не состоится

24.03.2020 15:00

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года, включая бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса. Об этом сообщается на ... подробнее →

"Человек-паук" ушел в самоизоляцию

24.03.2020 14:00

Звезда "Человека-паука" рассказал в прямом эфире, что проснулся с сильным кашлем. У актёра также резко ухудшилось самочувствие, поэтому на всякий случай он решил отправиться в самоизоляцию и посвятить ... подробнее →

В АТБ вводят специальный "час пенсионера"

24.03.2020 13:00

В супермаркетах сети "АТБ" во время карантина с 09:00 до 10:00 планируют обслуживать только покупателей пожилого возраста. Остальных ждут в другое время, пишут "Украинские новости" . Об этом со ... подробнее →

В Украину идет весеннее тепло

24.03.2020 12:00

По словам синоптика Натальи Диденко температура воздуха в Украине вскоре начнет постепенно повышаться, сообщает Ukranews.com . Уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала +7 .. + 12 на юге до +15 ... подробнее →

В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса

24.03.2020 11:00

В Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19. Так, за сутки зафиксировано 11 новых случаев. Об этом сообщается на странице ... подробнее →

В Китае уже выздоровели более 90% всех зараженных коронавирусом

24.03.2020 10:00

В Китае выздоровели более 90% всех зараженных коронавирусом, в настоящий момент в больницах остаются 4,7 тысячи человек, сообщает Корреспондент.net . Об этом свидетельствуют данные государственного ... подробнее →

В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок

24.03.2020 09:00

24 марта, в мариупольские коммунальные аптеки доставят одну тысячу медицинских масок, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает горсовет на своей странице в Facebook. Отмечается, что маски будут ... подробнее →

В США разработали комплекты для самотестирования на COVID-19

24.03.2020 08:00

В США врачи разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка из носоглотки для тестирования на COVID-19. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс на брифинге в Белом доме во вторник, 24 ... подробнее →

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