Звезда "Человека-паука" рассказал в прямом эфире, что проснулся с сильным кашлем. У актёра также резко ухудшилось самочувствие, поэтому на всякий случай он решил отправиться в самоизоляцию и посвятить ... подробнее →

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех боксерских поединков до июня 2020 года, включая бой украинца Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса. Об этом сообщается на ... подробнее →

В Мариуполе состояние пациента, у которого ранее подтвердили коронавирус, улучшается, передает РПД «Донецкие новости» . Об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения ... подробнее →

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года, сообщает агентство "Киодо". Решение ... подробнее →

В АТБ вводят специальный "час пенсионера" 24.03.2020 13:00 В супермаркетах сети "АТБ" во время карантина с 09:00 до 10:00 планируют обслуживать только покупателей пожилого возраста. Остальных ждут в другое время, пишут "Украинские новости" . Об этом со ... подробнее →

В Украину идет весеннее тепло 24.03.2020 12:00 По словам синоптика Натальи Диденко температура воздуха в Украине вскоре начнет постепенно повышаться, сообщает Ukranews.com . Уже с четверга ощутимо потеплеет: сначала +7 .. + 12 на юге до +15 ... подробнее →