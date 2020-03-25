Донецкая фильтровальная станция предупредила об остановке работы с 25 марта. Как сообщает компания "Вода Донбасса", станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки ... подробнее →

Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net . Шварценеггер ... подробнее →

Укрпочта и сервис Liki24.com на время карантина запускают программу доступной доставки лекарств по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Уточняется, что ... подробнее →

Так называемая генеральная прокуратура группировки «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства ... подробнее →

Кабмин объявил режим ЧС по всей стране 25.03.2020 13:30 Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны, сообщает Корреспондент.net . Режим чрезвычайной ситуации введен в ... подробнее →

В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса 25.03.2020 13:00 В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил мэр города ... подробнее →

В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-19 25.03.2020 12:00 В Сингапуре ученые создали высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют понять, болен ли человек коронавирусом или нет, в течение пяти минут, сообщает «Репортер UA» . Новые тесты ... подробнее →