"ДНР" объявила в розыск Порошенко

25.03.2020 17:00

Так называемая генеральная прокуратура группировки «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства ... подробнее →

Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты

25.03.2020 16:00

Укрпочта и сервис Liki24.com на время карантина запускают программу доступной доставки лекарств по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Уточняется, что ... подробнее →

Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом

25.03.2020 15:00

Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net . Шварценеггер ... подробнее →

Донецкая фильтровальная станция останавливает работу

25.03.2020 14:00

Донецкая фильтровальная станция предупредила об остановке работы с 25 марта. Как сообщает компания "Вода Донбасса", станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки ... подробнее →

Кабмин объявил режим ЧС по всей стране

25.03.2020 13:30

Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны, сообщает Корреспондент.net . Режим чрезвычайной ситуации введен в ... подробнее →

В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса

25.03.2020 13:00

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил мэр города ... подробнее →

В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-19

25.03.2020 12:00

В Сингапуре ученые создали высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют понять, болен ли человек коронавирусом или нет, в течение пяти минут, сообщает «Репортер UA» . Новые тесты ... подробнее →

НБУ повысил официальный курс гривни

25.03.2020 11:00

НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, информирует Цензор.НЕТ . Так, официальный курс ... подробнее →

ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине

25.03.2020 10:00

По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает ... подробнее →

Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса

25.03.2020 09:00

С 25 марта власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, сообщает НВ . Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. ... подробнее →

В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус

25.03.2020 08:00

В больницы "ДНР" доставлены более 70 человек с подозрением на коронавирус. При этом в "республике" пока нет официально зафиксированных случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге "министр ... подробнее →

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