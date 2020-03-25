"ДНР" объявила в розыск Порошенко25.03.2020 17:00
Так называемая генеральная прокуратура группировки «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства ... подробнее →
Укрпочта запускает бесплатную доставку лекарств в небольшие населенные пункты25.03.2020 16:00
Укрпочта и сервис Liki24.com на время карантина запускают программу доступной доставки лекарств по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Уточняется, что ... подробнее →
Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом25.03.2020 15:00
Известный актер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллион долларов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net . Шварценеггер ... подробнее →
Донецкая фильтровальная станция останавливает работу25.03.2020 14:00
Донецкая фильтровальная станция предупредила об остановке работы с 25 марта. Как сообщает компания "Вода Донбасса", станция будет остановлена в связи с отсутствием гарантии безопасности доставки ... подробнее →
Кабмин объявил режим ЧС по всей стране25.03.2020 13:30
Правительство на заседании в среду, 25 марта, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны, сообщает Корреспондент.net . Режим чрезвычайной ситуации введен в ... подробнее →
В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса25.03.2020 13:00
В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома вводят чрезвычайную ситуацию в городе, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил мэр города ... подробнее →
В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-1925.03.2020 12:00
В Сингапуре ученые создали высокоточные экспресс-тесты, которые позволяют понять, болен ли человек коронавирусом или нет, в течение пяти минут, сообщает «Репортер UA» . Новые тесты ... подробнее →
НБУ повысил официальный курс гривни25.03.2020 11:00
НБУ на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем, информирует Цензор.НЕТ . Так, официальный курс ... подробнее →
ГСЧС сообщила о 113 случаях коронавируса в Украине25.03.2020 10:00
По состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает ... подробнее →
Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса25.03.2020 09:00
С 25 марта власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, сообщает НВ . Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. ... подробнее →
В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус25.03.2020 08:00
В больницы "ДНР" доставлены более 70 человек с подозрением на коронавирус. При этом в "республике" пока нет официально зафиксированных случаев COVID-19. Об этом сообщила на брифинге "министр ... подробнее →
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- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране13:30
- В Запорожье ввели режим ЧС из-за коронавируса13:00
- В Сингапуре разработали сверхбыстрый тест на COVID-1912:00
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