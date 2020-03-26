СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус 26.03.2020 17:00 У российского народного артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который вызвал двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал «112», передает ... подробнее →

В Китае назвали первого заразившегося COVID-19 26.03.2020 14:00 В Китае установили личность первого человека, который заразился новым коронавирусом. Как пишет газета Пэнпай, COVID-19 впервые выявили у продавщицы на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане по фамилии ... подробнее →