СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус26.03.2020 17:00
У российского народного артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который вызвал двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщает российский новостной Telegram-канал «112», передает ... подробнее →
"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса26.03.2020 16:00
"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 до конца мая, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба банка. Отмечается, ... подробнее →
Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат26.03.2020 15:00
Супружеская пара, лечившаяся в больнице №21 в Днепре, сдала повторный анализ на коронавирус, и он дал отрицательный результат. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк, ... подробнее →
В Китае назвали первого заразившегося COVID-1926.03.2020 14:00
В Китае установили личность первого человека, который заразился новым коронавирусом. Как пишет газета Пэнпай, COVID-19 впервые выявили у продавщицы на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане по фамилии ... подробнее →
Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая26.03.2020 13:00
В Донецкую область из Китая прибыла гуманитарная помощь - это 5000 экспресс-тестов, 18 лабораторных тестов (на 96 исследований каждый), 900 респираторов, 430 медицинских защитных халатов, сообщает ... подробнее →
Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус26.03.2020 12:00
Для предотвращения распространения коронавируса в Объединенных силах начали выборочное тестирование военнослужащих, передает Depo.ua . Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. ... подробнее →
Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения26.03.2020 11:00
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из ... подробнее →
Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии26.03.2020 10:00
Одна из главных причин распространения коронавируса на территории Италии – футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной командой "Аталанта" и испанской "Валенсией". Такое мнение ... подробнее →
В Украине увеличилось число умерших от COVID-1926.03.2020 09:00
На вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, информирует Цензор.НЕТ . "По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 ... подробнее →
ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-1926.03.2020 08:00
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в Женеве 25 марта, сообщает Корреспондент.net . Гебрейесус ... подробнее →
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