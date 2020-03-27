За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19 27.03.2020 11:00 В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно ... подробнее →

На Буковине еще три человека излечились от коронавируса 27.03.2020 10:00 По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19, передает Громадське . Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА ... подробнее →

США вышли на первое место по числу случаев коронавируса 27.03.2020 09:00 Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и ... подробнее →