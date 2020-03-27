За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-1927.03.2020 11:00
В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно ... подробнее →
На Буковине еще три человека излечились от коронавируса27.03.2020 10:00
По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавирусной болезни Covid-19, передает Громадське . Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА ... подробнее →
США вышли на первое место по числу случаев коронавируса27.03.2020 09:00
Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и ... подробнее →
CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута27.03.2020 08:00
В Донецкой области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ . Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook. CОVID-19 ... подробнее →
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