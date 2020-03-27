Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ICTV . "Действительно, в администрации выявлены ... подробнее →

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы, сообщает НВ . «Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством ... подробнее →

Руководство ФИФА на совещании с представителями клубов попросило игроков согласиться на понижение зарплаты на 50% во время остановки сезона, сообщает телеканал 112 Украина . Из-за пандемии ... подробнее →

Российский певец и композитор Игорь Николаев был доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, передает Обозреватель . Об этом сообщает Telegram-канал "112". Отмечается, что на ... подробнее →

В Мариуполе изменили правила въезда в город 27.03.2020 13:00 Въезжающим в Мариуполь теперь измеряют температуру и дают заполнить анкету с данными для контроля самоизоляции. Об этом на брифинге по противодействию коронавирусу сообщил заместитель Мариупольского ... подробнее →

За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19 27.03.2020 11:00 В Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно ... подробнее →