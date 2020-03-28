В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом 28.03.2020 17:00 В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua . Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов ... подробнее →

Карантин улучшил качество воздуха над Европой 28.03.2020 15:00 Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, ... подробнее →