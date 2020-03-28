В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом28.03.2020 17:00
В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua . Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов ... подробнее →
В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области28.03.2020 16:00
С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется ... подробнее →
Карантин улучшил качество воздуха над Европой28.03.2020 15:00
Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, ... подробнее →
У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус28.03.2020 13:00
У солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы, передает LIGA.net . "Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом ... подробнее →
Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 31128.03.2020 11:00
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Таким образом, за ... подробнее →
В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина28.03.2020 10:00
Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает ... подробнее →
В Китае выздоровели 92% больных COVID-1928.03.2020 09:00
В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город13:00
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута08:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- Названа предварительная дата проведения Олимпийских игр в Токио17:00
- Компания Midea выпустила "противовирусный" робот-пылесос15:00
- В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая14:00
- Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля13:00
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 40011:00
- Сегодня Украина перешла на летнее время10:00
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-1909:00
- В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом17:00
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области16:00
- Карантин улучшил качество воздуха над Европой15:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В Мариуполе изменили правила въезда в город
- В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области
- CОVID-19 выявлен у жительницы Бахмута
- COVID-19 обнаружили в Кремле
- В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19
- Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311
- Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля
- В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина
- В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400
- В Украине созданы высокоточные тест-системы на COVID-19