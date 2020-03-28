В испанской «Валенсии» 10 футболистов заразились коронавирусом

28.03.2020 17:00

В испанской «Валенсии» масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба, передает XSPORT.ua . Как сообщает Marca, заражены 25 человек, среди них 10 футболистов ... подробнее →

В штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

28.03.2020 16:00

С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется ... подробнее →

Карантин улучшил качество воздуха над Европой

28.03.2020 15:00

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как очистился воздух над некоторыми европейскими странами после введения карантина. Изображения со спутника Агентство разместило у себя на сайте, ... подробнее →

У фронтмена группы Rammstein не подтвердилось подозрение на коронавирус

28.03.2020 13:00

У солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна не подтвердилось подозрение на коронавирус. Об этом сообщается в Facebook группы, передает LIGA.net . "Тилль Линдеманн был госпитализирован врачом ... подробнее →

Число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 311

28.03.2020 11:00

На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины. Таким образом, за ... подробнее →

В Авдеевке в результате обстрела ранена женщина

28.03.2020 10:00

Вчера оккупанты из стрелкового оружия обстреляли жилой сектор недалеко от Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу, сообщает ... подробнее →

В Китае выздоровели 92% больных COVID-19

28.03.2020 09:00

В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →

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