В Китае выздоровели 92% больных COVID-19

28.03.2020 09:00

В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net ... подробнее →

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