Названа предварительная дата проведения Олимпийских игр в Токио 29.03.2020 17:00 Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают предварительной датой открытия 23 июля 2021 года. Об этом сообщает New York Times, передает iSport.ua . По данным источника, 29 марта состоится ... подробнее →

Компания Midea выпустила "противовирусный" робот-пылесос 29.03.2020 15:00 Компания Midea выпустила робот-пылесос модели VCR15, изюминкой которого стало наличие встроенного «антивируса», сообщает OaNews . Устройство производит обработку напольного покрытия при ... подробнее →

В Борисполь прибыл самолет с медпомощью из Китая 29.03.2020 14:00 В Борисполе приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT с очередной партией медицинских средств из китайского города Сямэнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 29 марта, ... подробнее →