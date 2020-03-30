Минздрав создал в Украине 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Об этом на ... подробнее →

Из-за пандемии коронавируса более 100 стран мира закрыли учебные заведения на карантин. Украина – не исключение, с 12 марта все школы и университеты работают дистанционно. Пока учебные заведения ... подробнее →

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в ... подробнее →

Украина, как и остальной мир, закрылась на карантин. Самолеты почти не летают, поезда и автобусы не ходят между городами. Не работают школы, детсады и вузы, закрыты кафе, рестораны и большинство ... подробнее →

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни 30.03.2020 11:00 По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Об ... подробнее →