В Украине созданы 567 мобильных бригад для проведения тестов на COVID-1930.03.2020 14:00
Минздрав создал в Украине 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Об этом на ... подробнее →
Кабмин хочет направить в "Л/ДНР" гумпомощь для борьбы с коронавирусом30.03.2020 13:00
Киев обратится к международным организациям с просьбой отправить в "Л/ДНР" гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 30 ... подробнее →
Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус30.03.2020 12:00
Российский певец Игорь Николаев, у которого подозревали коронавирус, сообщил, что его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат, передает СТРАНА.ua . Об этом Николаев сообщил в Instagram, ... подробнее →
В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни30.03.2020 11:00
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Об ... подробнее →
В Москве ввели жесткие карантинные меры30.03.2020 10:00
В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, вводятся чрезвычайные меры – "домашний режим самоизоляции" – для всех жителей Москвы независимо от возраста. Аналогичные меры приняты и в ... подробнее →
В Мариуполе выявлены 4 новых случая COVID-1930.03.2020 09:00
Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области, все — в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, ... подробнее →
Минздрав опубликовал список больниц для госпитализации пациентов с COVID-1930.03.2020 08:00
Министерство здравоохранения совместно с главами ОГА и НСЗУ предусмотрело 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов c COVID-19, состояние которых ухудшается. ... подробнее →
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