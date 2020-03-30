В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни 30.03.2020 11:00 По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Об ... подробнее →