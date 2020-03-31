В Беларуси зафиксирована первая смерть от коронавируса31.03.2020 17:00
В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19: скончался актер театра им. Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода" , ссылаясь на слова жены умершего ... подробнее →
Организаторы Евровидения анонсировали серию онлайн-концертов участников31.03.2020 16:00
После отмены Евровидения-2020 его организаторы анонсировали серию домашних концертов, трансляция которых пройдет на YouTube, сообщает Апостроф . Как отметили ранее представители EBU (Европейского ... подробнее →
Бой Усик - Чисора предварительно перенесен на июль31.03.2020 15:00
Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль, передает Укринформ . Об этом сообщает промоутерская компания K2 ... подробнее →
В СНБО создали онлайн-карту распространения заболеваемости COVID-19 в Украине31.03.2020 14:00
Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и в ... подробнее →
Ощадбанк продлит действие истекших платежных карт31.03.2020 13:00
Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком, передает Файненс.юа . Об этом сообщает пресс-служба банка. ... подробнее →
В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области31.03.2020 12:00
В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в ... подробнее →
На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине31.03.2020 11:00
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, ... подробнее →
Принц Чарльз вылечился от коронавируса31.03.2020 10:00
В понедельник, 30 марта, принц Чарльз вышел из режима самоизоляции, в котором он находился из-за коронавируса, и сейчас полностью зоров. Об этом сообщает ІнА "Українські Новини" . 25 марта у принца ... подробнее →
От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?31.03.2020 09:00
Одна за другой страны мира закрыли границы, введя жесткий карантин против распространения коронавируса. Власти призвали граждан не выходить на улицу без необходимости и ограничить социальные контакты. ... подробнее →
Рада разрешила продажу земли31.03.2020 08:00
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме ... подробнее →
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