В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области

31.03.2020 12:00

В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в ... подробнее →

На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине

31.03.2020 11:00

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, ... подробнее →

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

31.03.2020 10:00

В понедельник, 30 марта, принц Чарльз вышел из режима самоизоляции, в котором он находился из-за коронавируса, и сейчас полностью зоров. Об этом сообщает ІнА "Українські Новини" . 25 марта у принца ... подробнее →

От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?

31.03.2020 09:00

Одна за другой страны мира закрыли границы, введя жесткий карантин против распространения коронавируса. Власти призвали граждан не выходить на улицу без необходимости и ограничить социальные контакты. ... подробнее →

Рада разрешила продажу земли

31.03.2020 08:00

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме ... подробнее →

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