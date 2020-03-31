Главный ситуационный центр Украины в аппарате Совета национальной безопасности и обороны страны создал электронную карту распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине и в ... подробнее →

Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой предварительно перенесли на июль, передает Укринформ . Об этом сообщает промоутерская компания K2 ... подробнее →

После отмены Евровидения-2020 его организаторы анонсировали серию домашних концертов, трансляция которых пройдет на YouTube, сообщает Апостроф . Как отметили ранее представители EBU (Европейского ... подробнее →

В Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19: скончался актер театра им. Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич. Об этом сообщает "Радио Свобода" , ссылаясь на слова жены умершего ... подробнее →

Ощадбанк продлит действие истекших платежных карт 31.03.2020 13:00 Все карты Ощадбанка, срок действия которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком, передает Файненс.юа . Об этом сообщает пресс-служба банка. ... подробнее →

В ООС разъяснили порядок пропуска в Донецкую и Луганскую области 31.03.2020 12:00 В операции Объединенных сил разъяснили порядок пропуска граждан через контрольно-пропускные пункты въезд-выезда в Донецкой и Луганской областях на период карантина. Об этом говорится в сообщении ООС в ... подробнее →

На утро 31 марта подтверждены 549 случаев COVID-19 в Украине 31.03.2020 11:00 По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев, ... подробнее →