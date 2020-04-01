Лучший друг Льва Лещенко сдал тест на COVID-19

01.04.2020 17:00

После вечеринки ко дню рождению сестры Игоря Крутого, на которой был зараженный коронавирусом Лев Лещенко, некоторые гости решили сдать тест на COVID-19. Среди них и лучший друг Лещенко российский ... подробнее →

Путин перешел на "удаленку"

01.04.2020 16:00

Глава Кремля Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами — совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции. Такими ... подробнее →

УЕФА наказал "Шахтер" и "Бенфику" за нарушение регламента Лиги Европы

01.04.2020 15:00

Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА проанализировал соблюдение регламента организации при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и ... подробнее →

Шмыгаль пообещал "карантинную" доплату пенсионерам старше 80

01.04.2020 14:00

Правительство планирует на период карантина ежемесячную доплату в 500 гривен для пенсионеров, которым больше 80 лет, сообщает Корреспондент.net . Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ... подробнее →

Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин

01.04.2020 13:00

С нуля часов 2 апреля в Крыму вводится карантин на территории всего региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, ... подробнее →

Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом

01.04.2020 12:00

Американский предприниматель Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого на фоне коронавирусной болезни COVID-19 развилась ... подробнее →

В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19

01.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно ... подробнее →

США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай

01.04.2020 10:00

В США число смертей от коронавируса превысило китайский показатель, сообщает "Страна" . В Соединенных Штатах к вечеру 31 марта скончались 3415 человек, а в Китае за время эпидемии - 3309 человек. Об ... подробнее →

В "ДНР" заявили о первом случае коронавируса

01.04.2020 09:00

Группировка «ДНР» зафиксировала на подконтрольной ей территории Донецкой области первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, сообщают местные СМИ. По словам ... подробнее →

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки

01.04.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины определило условия, при которых продуктовые рынки могут возобновить работы несмотря на введенный карантин в стране, информирует Цензор.НЕТ . Об этом говорится в ... подробнее →

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