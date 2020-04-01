Правительство планирует на период карантина ежемесячную доплату в 500 гривен для пенсионеров, которым больше 80 лет, сообщает Корреспондент.net . Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ... подробнее →

Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА проанализировал соблюдение регламента организации при проведении первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и ... подробнее →

Глава Кремля Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами — совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции. Такими ... подробнее →

После вечеринки ко дню рождению сестры Игоря Крутого, на которой был зараженный коронавирусом Лев Лещенко, некоторые гости решили сдать тест на COVID-19. Среди них и лучший друг Лещенко российский ... подробнее →

Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин 01.04.2020 13:00 С нуля часов 2 апреля в Крыму вводится карантин на территории всего региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, ... подробнее →

Маск предложил бесплатные аппараты ИВЛ для экстренных случаев с коронавирусом 01.04.2020 12:00 Американский предприниматель Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тех, у кого на фоне коронавирусной болезни COVID-19 развилась ... подробнее →

В Украине за сутки зафиксировано 120 новых случаев COVID-19 01.04.2020 11:00 В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно ... подробнее →