Российский тренер, общавшийся с Усиком, заболел COVID-19 02.04.2020 16:00 Российский тренер Антон Кадушин заразился коронавирусом. Предположительно это случилось во время лицензионного олимпийского турнира в Лондоне по боксу, который был прерван 16 марта, сообщает SPORT.UA ... подробнее →

Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов 02.04.2020 15:00 Правительство сняло запрет на работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно. Об этом в четверг, 2 апреля, говорится ... подробнее →