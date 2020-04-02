"ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными02.04.2020 17:00
Сепаратисты предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными, сообщает Радио Свобода . В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек: ... подробнее →
Российский тренер, общавшийся с Усиком, заболел COVID-1902.04.2020 16:00
Российский тренер Антон Кадушин заразился коронавирусом. Предположительно это случилось во время лицензионного олимпийского турнира в Лондоне по боксу, который был прерван 16 марта, сообщает SPORT.UA ... подробнее →
Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов02.04.2020 15:00
Правительство сняло запрет на работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно. Об этом в четверг, 2 апреля, говорится ... подробнее →
Министр здравохранения Израиля заразился коронавирусом02.04.2020 14:00
В Израиле COVID-19 заразился министр здравохранения Яаков Лицман. Это официально подтвердили в пресс-службе министерства, сообщает СТРАНА.ua . По информации ведомства, тесты на коронавирус министра и ... подробнее →
Названа стоимость лечения коронавируса в Украине02.04.2020 13:00
В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень, передает Укринформ . Об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической ... подробнее →
Коронавирус добрался до ВСУ02.04.2020 12:00
По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В Украине подтверждены 804 случая COVID-1902.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 ... подробнее →
В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом02.04.2020 10:00
Число инфицированных коронавирусом на территории так называемой "Донецкой Народной Республики" выросло до двух человек. Новый вирус выявлен у ребенка первой зараженной. Об этом сообщило "министерство ... подробнее →
Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина02.04.2020 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в соответствии с распространением коронавируса, который парламент принял 30 марта. ... подробнее →
В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-1902.04.2020 08:00
В Донецкой области лабораторно подтвержден седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой ОГА ... подробнее →
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