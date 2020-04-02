"ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными

02.04.2020 17:00

Сепаратисты предоставили имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках обмена пленными, сообщает Радио Свобода . В частности, "ДНР" внесла в список восьмерых человек: ... подробнее →

Российский тренер, общавшийся с Усиком, заболел COVID-19

02.04.2020 16:00

Российский тренер Антон Кадушин заразился коронавирусом. Предположительно это случилось во время лицензионного олимпийского турнира в Лондоне по боксу, который был прерван 16 марта, сообщает SPORT.UA ... подробнее →

Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов

02.04.2020 15:00

Правительство сняло запрет на работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно. Об этом в четверг, 2 апреля, говорится ... подробнее →

Министр здравохранения Израиля заразился коронавирусом

02.04.2020 14:00

В Израиле COVID-19 заразился министр здравохранения Яаков Лицман. Это официально подтвердили в пресс-службе министерства, сообщает СТРАНА.ua . По информации ведомства, тесты на коронавирус министра и ... подробнее →

Названа стоимость лечения коронавируса в Украине

02.04.2020 13:00

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень, передает Укринформ . Об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической ... подробнее →

Коронавирус добрался до ВСУ

02.04.2020 12:00

По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В Украине подтверждены 804 случая COVID-19

02.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 ... подробнее →

В "ДНР" зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

02.04.2020 10:00

Число инфицированных коронавирусом на территории так называемой "Донецкой Народной Республики" выросло до двух человек. Новый вирус выявлен у ребенка первой зараженной. Об этом сообщило "министерство ... подробнее →

Зеленский подписал закон о социальных гарантиях на период карантина

02.04.2020 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в соответствии с распространением коронавируса, который парламент принял 30 марта. ... подробнее →

В Донецкой области подтвержден 7 случай COVID-19

02.04.2020 08:00

В Донецкой области лабораторно подтвержден седьмой случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Донецкой ОГА ... подробнее →

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