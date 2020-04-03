Лев Лещенко выложил видео из больницы03.04.2020 17:00
Российский певец Лев Лещенко, который лечится от коронавируса в больнице в подмосковном поселке Коммунарка, спел для поклонников песню Надежда. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости, ... подробнее →
UEFA призвал страны-участницы доиграть чемпионаты03.04.2020 16:00
UEFA сообщил в письменном виде 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, изъяснив ситуацию с возможным вариантом досрочного завершения национальных первенств из-за пандемии коронавируса, передает ... подробнее →
В Тунисе соблюдение карантина контролируют роботы (ВИДЕО)03.04.2020 15:00
В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса, передает Корреспондент.net . Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять ... подробнее →
Кабмин ввел новые ограничения в рамках карантина03.04.2020 14:00
Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net . Он подчеркнул, что ... подробнее →
В ОРДО "Первый Республиканский Супермаркет" установил "антивирусные" правила03.04.2020 13:00
"Первый Республиканский Супермаркет" "ДНР" рекомендовал ряд правил, которые необходимо соблюдать при посещении магазинов, сообщают местные СМИ. В администрации ПРС сообщили, что такое решение принято ... подробнее →
НБУ купил доллары на межбанке и укрепил гривну03.04.2020 12:00
В пятницу, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,59 грн, что на 16 копеек ниже в сравнении с предыдущим банковским днем, сообщает СТРАНА.ua . Евро ... подробнее →
В Украине зафиксировано 138 новых случаев COVID-1903.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 ... подробнее →
В "ДНР" ввели дополнительные карантинные меры03.04.2020 10:00
"ДНР" обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или из "ЛНР" и ужесточили карантин, передает Depo.Донбасс . Кроме этого, "ДНР" обязала всех людей в возрасте ... подробнее →
Кабмин запретил экспорт гречки03.04.2020 09:00
На внеочередном заседаниии правительства в четверг, 2 апреля, приняли решение запретить до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки, сообщает пресс-центр Минэкономразвития, передает ... подробнее →
На Донетчине зафиксирован восьмой случай COVID-1903.04.2020 08:00
Восьмой лабораторно подтвержденный случай COVID-19 зафиксирован в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. "На этот ... подробнее →
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